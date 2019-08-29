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عضو مجلس السيادة تستقبل مسؤولة أممية

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 29-أغسطس-2019

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عضو مجلس السيادة تستقبل مسؤولة أممية

استقبلت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد، بمكتبها في القصر الجمهوري بالخرطوم، يوم الخميس، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية قوى يوب وفريق مكتبها، مؤكدة استعداد المنظمة الدولية لدعم التمثيل العادل للمرأة السودانية في كل المجالات.

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وقالت قوى، في تصريح صحفي عقب اللقاء، بحسب شبكة الشروق – إنهم سعداء للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم مجلس السيادة.

وأضافت أن وجود الأستاذة عائشة في مجلس السيادة سيكون إضافة كبيرة في عمل المجلس.

وعبرت قوى عن تمنياتها في أن تسهم الأستاذة عائشة من خلال وجودها في المجلس في تعبئة طاقات المرأة في كل أنحاء السودان للمساهمة في مفاوضات عملية السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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