تدني معدل تسجيل المواليد بغرب دارفور

أكدت حكومة ولاية غرب دارفور الحرص على تسجيل المواليد كافة كواحدة من الحقوق التي تبنى عليها الخدمات التي تقدم للأطفال. وأعلنت وزارة الصحة في الولاية أن معدل تسجيل المواليد بالولاية متدنٍ ويبلغ نسبة 48 بالمئة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية د.صديق الطيب وهب الله، لدى مخاطبته الاحتفال بتدشين تسجيل المواليد، يوم الخميس، إن أهمية التسجيل تأتي في دائرة الحقوق الأساسية للأطفال في قضية تقديم الخدمات والتحصين والتغذية التي تعتمد العدالة فيها بالأساس على مسألة تسجيل المواليد خاصة في الإجراءات الرسمية للدولة وخدمات التأمين والدراسة بالمراحل التعليمية كافة.

وأشار إلى أن معدل تسجيل المواليد بالولاية متدنٍ ويبلغ نسبة 48 بالمئة ويتطلب مضاعفة الجهود لتكملة تسجيل المواليد.

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وأوضح وهب الله بحسب شبكة الشروق – أن هناك عوامل عديدة أدت إلى هذا التدني في نسبة التسجيل.

وفي السياق، أكد مدير السجل المدني بالولاية العقيد شرطة سليم عثمان طه، أن إدارة السجل المدني وضعت خطة متكاملة للعمل على رفع نسبة تسجيل المواليد بالولاية من خلال تسيير الفرق الجوالة إلى المحليات لتقريب الخدمة وتسهيل حركة المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)