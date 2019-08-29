الموارد المائية تنفي شائعات باعتقال منسوبيها

نفى الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم يس شقلاوي، ما أشيع عن اعتقال موظفين من طاقم الوزارة، وقال إن ذلك لم يتم لأي أسباب كانت، داعياً لعدم الالتفات للشائعات الهادفة لإرباك العمل والنيل من كفاءة العاملين.

وسرت شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تحدثت عن اعتقالات طالت منسوبي الوزارة بسبب قيامهم بفتح البوابات الخاصة بالسدود والتسبب في عملية الإغراق التي تمت لبعض المناطق.

وأوضح شقلاوي في تصريح صحفي، يوم الخميس، أن ملء السدود وتصريفها يتم بصورة علمية مدروسة تقوم عليه لجنة متخصصة تضم عدداً من الخبراء في المجال، وأن ذلك يتم في تواقيت معلومة تتخذ فيه التحوط لكافة الآثار المترتبة.

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وأشار شقلاوي بحسب شبكة الشروق – إلى أن برنامج فتح البوابات يتم الإعلان عنه مسبقاً للمواطنين لاتخاذ التدبير اللازمة علماً بأن فتح البوابات وقفلها يتم لكافة البوابات بصورة سنوية وعدم الفتح يعني أن هناك خللاً فيها.

وشدد على أن وحدة تنفيذ السدود معنية بإنشاء السدود وليس تشغيلها، داعياً كافة المواطنين في هذه الفترة التي تمثل ذروة الفيضان إلى اتخاذ التدابير اللازمة على امتداد النيل وروافده لحماية الأرواح والممتلكات لاسيما في ولايات سنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والشمالية.

وقال شقلاوي إن الوزارة تعي دورها وواجباتها الوطنية، وإن منسوبيها ظلوا يقومون بالمهام الموكل لهم في كافة الظروف والتحديات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية، ذلك لأنها تعمل لصالح الاستقرار وطمأنينة المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)