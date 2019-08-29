“العدل والمساواة”: لا توجد تحركات عسكرية بشمال دارفور

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نفت حركة العدل والمساواة السودانية أي تحركات عسكرية لقواتها، وقالت في بيان لها، أمس (الأربعاء): طالعت الحركة بلاغاً عسكرياً كاذباً باسمها، مفاده أن قوات الحركة تقوم حالياً بعمليات تمشيط عسكري في مناطق شمال دارفور، وحدد البلاغ مناطق التمشيط بالإحداثيات الجغرافية، مما يؤكد أن البلاغ وهمي، ولا صلة له بالحركة. متهمة بعض الجهات لم تسمها، بإصدار بيانات مدسوسة تنتحل أسماء بعض القوى المسلحة لإثارة البلبلة والتشويش في الشارع السوداني ووسط القوى السياسية.

وتؤكد الحركة بحسب اليوم التالي – أنه لا توجد أية تحركات لقواتها، ولا تقوم بأية عمليات تمشيط عسكري، التزاماً بوقف العدائيات الذي أعلنته مع بقية شركائها في الجبهة الثورية السودانية. كما تؤكد الحركة أن بياناتها العسكرية لا تصدر باسم رئيس هيئة الأركان وأن بياناتها السياسية تصدر باسم ناطقها الرسمي وتُنشر أولاً في موقعها الرسمي على الإنترنت (sudanjem.com) والصفحة الإعلامية للحركة في الفيسبوك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)