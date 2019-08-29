زيارة لـ(حميدتي) ومشار إلـى جوبا

كشفت معلومات عن زيارة مرتقبة لعضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) برفقة زعيم المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان الدكتور رياك مشار إلى جوبا في سبتمبر للقاء الرئيس سلفا كير ميارديت دون تحديد موعد رسمي للزيارة.

وبحسب صحيفة الإنتباهة، فان اللقاء يأتي من أجل متابعة سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط، حيث من المقرر بحسب الجدول الزمني اعلان الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في نوفمبر القادم،

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وظل لقاء الرئيس سلفا كير مع زعيم المعارضة رياك مشار قائماً، وتم ترحيل اللقاء من شهر يوليو الماضي إلى اغسطس المنصرم دون أن يلتقى الجانبان، حيث كان من المقرر أن يقعد اللقاء في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، لكن حكومة جوبا تصر على انعقاد الاجتماع في العاصمة جوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)