كسلا : ضبط أكثر من “8” كيلوجرامات ذهب مهربة

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أحبطت إدارة مكافحة التهريب بهيئة الجمارك ولاية كسلا محاولة تهريب كميات من الذهب كانت في طريقها إلى خارج البلاد لكن يقظة وفطنة قوات المكافحة كانت بالمرصاد فأحبطت المحاولة وتم ضبط المهربين.

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح العقيد صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا أن قواته تمكنت من ضبط محاولتي تهريب ذهب على مرحلتين، الضبطية الأولى عبارة عن ثلاثة كيلوجرامات و(85) جراما محملة على عربة بوكس دبل كاب في طريقها إلى دولة مجاورة، بعد متابعة معلومات دقيقة ورصدها وتحليلها تمت الضبطية في ضواحي مدينة كسلا وضُبِط اربعة متهمين، مضيفاً أن الضبطية الثانية تمت بعد التحري مع المتهمين الأربعة وتحليل المعلومات إذ تمت مداهمة منزل في (محلية غرب القاش) بقوة كاملة من قوات مكافحة التهريب بعد اكتمال الإجراءات القانونية، وأسفرت المداهمة عن ضبط متهمين اثنين و(5) كيلوجرامات ذهب داخل خزنة معدة للتهريب إلى خارج البلاد.

وأكد صالح أن قوات المكافحة كسلا سوف تواصل نجاحاتها بتحقيق الضبطيات بفضل انتشارها الواسع في مداخل ومخارج الولاية عبر الأطواف والارتكازات بقوات مؤهلة لحماية اقتصاد البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)