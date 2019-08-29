العطا: وفد مدني عسكري للحوار مع الحركات المسلحة

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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أكد المجلس السيادي مواصلة اتصالاته مع الحركات المسلحة والجبهة الثورية بشأن تحقيق السلام بالبلاد.
وقال عضو المجلس السيادي الفريق ياسر العطا إن الحكومة سترسل وفداً مدنياً عسكرياً للتحاور مع الحركات المسلحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن السلطة الانتقالية ستولي ملف السلام وإنهاء الحرب بالبلاد أولوية قصوى ولن تكون هناك حرب مرة أخرى.
في السياق، توقعت مصادر مطلعة بالجبهة الثورية، عقد لقاء مع الحكومة الجديدة بالعاصمة جوبا الشهر المقبل ضمن مبادرة الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، مبينة أن اجتماعات جوبا تهدف لتوحيد فصائل الجبهة الثورية في كيان جامع، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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