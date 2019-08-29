وثائق تكشف خفايا فساد بيع النقل النهري

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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أظهرت وثائق تفاصيل دقيقة عن صفقة فساد بيع هيئة النقل النهري. وكشفت الوثائق عن تورط شخصين في الصفقة، وبينت الوثائق وإفادات لمختصين حجم الدمار الضخم الذي لحق بالنقل النهري من تقطيع للجرارات والوابورات والصنادل للبيع كقطع خردة. وكانت المالية قد أعلنت رسمياً في سبتمبر 2009م بيع النقل النهري بمبلغ (105) ملايين دولار لشركة عارف الكويتية.
ونقل رئيس لجنة مفصولي النقل النهري النور عبد الرحمن بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الحجم الحقيقي لأصول النقل النهري الذي تم بيعه يتجاوز (5) مليارات دولار.
وأشار النور إلى أن اللجنة بصدد عقد اجتماع السبت المقبل ببحري لتنوير الرأي العام بالدمار الممنهج الذي لحق بالنقل النهري، والكشف عن الأصول والأراضي والورش التي تم بيعها وعن المخارط الضخمة والمخازن التي لم تدخل في كراسة البيع، وعن المستفيد من الصفقة، وعن المهندسين والعمالة والملاحين المهرة الذين تم تشريدهم لرفضهم صفقة الفساد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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