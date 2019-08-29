كباشي: استقالة مدير المخابرات “شائعة”

التاريخ: 29-أغسطس-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements قال عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن الفريق أول جمال عمر ما يزال مرشحًاً لوزارة الدفاع، وأشار في تصريح إلى أنه لم يتم تسمية مرشح وزارة الداخلية حتى الآن، ووصف الحديث عن استقالة مدير المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب بالشائعة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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