(الشعبي) يهاجم “محمد عصمت” ويصفه بالجاهل بالقانون

وصف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، القيادي بالحرية والتغيير والحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، بأنه جاهل بالقانون.

وقال عبد الرازق إن “عصمت” يتحدث بغريزة العدوان أكثر من العقل الراشد، على خلفية تصريح محمد عصمت باتجاههم لمقاضاة الأمين العام للشعبي د. علي الحاج بسبب حديثه عن تمزيق الوثيقة الدستورية، واتهم عبد الرازق، محمد عصمت بأنه صنيعة المؤتمر الوطني، ودمغ “الاتحادي الموحد” بأنه حزب صغير “لا يملأ حافلة”.

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وأوضح عبد الرازق بحسب صحيفة الصيحة، أن د. علي الحاج يقصد بتمزيق الوثيقة أنهم سيمزقونها بالعمل السياسي الراشد، ومن ثم ليست هنالك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد أن الحاج رجل مستقيم ولم يرتكب جريمة في حياته تستدعي المحاسبة، وقال “إذا لم تكن هناك بينات، إذا تجرأ محمد عصمت وذهب للنيابة سنرد عليه ببلاغ آخر وفق المادة 14 من القانون الجنائي- البلاغ الكاذب- ومقولته هذه يمكن أن تخضعه للقانون لأنه تهديد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)