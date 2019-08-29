الجنرال يشرف على مران الهلال تمهيداً لقيادته أمام الوصل

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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وضع فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح اليوم الخميس لمساته الختامية لمواجهة الوصل الإماراتي مساء غد في البطولة العربية للأندية، وأدى مرانه الختامي بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في الكشف العربي، عدا ثنائي الدفاع
المصابين عمار الدمازين وعمار علي الخضر (سفاري الصغير)، وتحدث الجهاز الفني إلى اللاعبين عن أهمية التحضير لمباراة الغد، وأشرف على المران الجنرال صلاح محمد آدم الذي شدد خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة الانضباط التكتيكي
والعمل على إسعاد القاعدة الجماهيرية العريضة للفريق الأزرق داخل وخارج السودان، واطمأن الجهاز الفني خلال المران الختامي على جاهزية التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مقابلة الوصل الإماراتي مساء الغد؛ وبحسب صحيفة اليوم التالي أرسل الجهاز الفني توجيهاته الأخيرة للاعبين في التمرين الذي استمر لساعة ونصف.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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