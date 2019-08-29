الكشف عن أخطر صفقة بين الحكومة السابقة وشركة ذهب روسية

أوقفت الإدارة القانونية بوزارة المعادن، صفقة عن تنازل الحكومة بنسبة (30%) من نصيبها في مربع الامتياز (A3) بولاية البحر الأحمر، لصالح شركة (ميروقولد) الروسية، بجانب منحها رخصة لمعالجة مخلفات التعدين (كرتة).

وكشفت وثائق ومكاتبات صادرة من رئاسة الجمهورية للوزارة في الحكومة السابقة، عن إهدار موارد الدولة في قطاع الذهب، وبحسب الوثائق، وجهت الرئاسة بالتنازل عن أسهم الحكومة لصالح الشركة، مخالفة بذلك الإجراءات القانونية والمحاسبية المالية الخاصة بهذا القطاع، دون توضيح المقابل الذي ستجنيه الحكومة من التنازل بحسب الوثائق والمكاتبات، في وقت لاحقت فيه الشركة الروسية وزارة المعادن لاستعجال إكمال الصفقة.

Advertisements

مما يجدر ذكره وبحسب صحيفة الصيحة، أن القانون لا يسمح بالتنازل عن نصيب الحكومة لصالح الشركات أو أي جهة عبر قرارات رئاسية أو فوقية سواء من رئيس الجمهورية أو أية مؤسسة أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)