التاريخ: 29-أغسطس-2019
3 مشاهدة
أوقفت الإدارة القانونية بوزارة المعادن، صفقة عن تنازل الحكومة بنسبة (30%) من نصيبها في مربع الامتياز (A3) بولاية البحر الأحمر، لصالح شركة (ميروقولد) الروسية، بجانب منحها رخصة لمعالجة مخلفات التعدين (كرتة).
وكشفت وثائق ومكاتبات صادرة من رئاسة الجمهورية للوزارة في الحكومة السابقة، عن إهدار موارد الدولة في قطاع الذهب، وبحسب الوثائق، وجهت الرئاسة بالتنازل عن أسهم الحكومة لصالح الشركة، مخالفة بذلك الإجراءات القانونية والمحاسبية المالية الخاصة بهذا القطاع، دون توضيح المقابل الذي ستجنيه الحكومة من التنازل بحسب الوثائق والمكاتبات، في وقت لاحقت فيه الشركة الروسية وزارة المعادن لاستعجال إكمال الصفقة.
مما يجدر ذكره وبحسب صحيفة الصيحة، أن القانون لا يسمح بالتنازل عن نصيب الحكومة لصالح الشركات أو أي جهة عبر قرارات رئاسية أو فوقية سواء من رئيس الجمهورية أو أية مؤسسة أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أخطر صفقة بين الحكومة السابقة وشركة ذهب روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.