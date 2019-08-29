مصر.. عملية أمنية في الفيوم والبحث عن 80 هاربا

وأكد مصدر أمني مصري العثور على متفجرات وأسلحة وذخيرة بحوزة العنصر المقبوض عليه بعد مداهمة منزل، حماد محمد الشافعي (25 عاما) في قرية سنوفار في محافظة الفيوم، وهو أحد كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي وسبق القبض عليه مرتين في تظاهرات وأعمال عنف.
وأشار المصدر إلى فرار باقي أفراد التنظيم في منطقة نائية مجاورة للقرية، ما دعا القوات لمحاصرة القرية بأعداد كبيرة من قوات الشرطة والأمن المركزي ومكافحة الإرهاب للبحث عن المتهمين، الذين تم تحديد هويتهم ويبلغ عددهم 80 عنصرا مطلوبين لقوات الأمن.
وحملت السلطات جماعة حسم مسؤولية الانفجار الهائل الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر في القاهرة، عندما انفجرت سيارة ملغومة خارج معهد الأورام بمنطقة التحرير، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
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