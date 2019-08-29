كاظم الساهر يعلق على لجنة تحكيم "ذا فويس" الجديدة

أجرت شبكة "إم بي سي" السعودية ، بعض التغييرات على أعضاء لجنة الموسم الخامس والجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس". قال الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لموقع "ET" بالعربي "راغب لديه خبرة كبيرة، وسميرة سعيد أستاذتنا، والباقين بالتأكيد سيساهمون في البرنامج بطريقة رائعة". وأعرب الساهر عن حزنه وانزعاجه من عدم وجود عاصي الحلاني بلجنة التحكيم قائلاً "عاصي ليه ينسحب المفروض يكون موجود". وعن وجود النجم ماجد المهندس في لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"، قال الساهر "ماجد فنان رائع". يشار إلى أن شائعات سرت حول أن انسحاب راغب علامة من الموسم الثالث من برنامج "آراب أيدول"، بسبب الفنانة أحلام، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك، في حديث له مع قناة "العربية"، في نيسان/ أبريل 2014، موضحا أن لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "آراب أيدول" في الموسم الثالث.

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