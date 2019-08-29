ممثل الأمم المتحدة في السودان يؤكد دعم الحكومة ومجلس السيادة

وقال مجلس السيادة في السودان، في بيان، إن عائشة موسى، عضو المجلس التقت اليوم، الخميس، في مكتبها بالقصر الجمهوري الممثل المقيم للأمم المتحدة.
وقالت قوى يوب، في تصريح صحفي، إن مكتب الأمم المتحدة بالسودان مستعد لدعم التمثيل العادل للمرأة السودانية في المستويات والمجالات كافة.
وأضافت أن وجود عائشة موسى في مجلس السيادة، سيكون إضافة كبيرة في عمل المجلس، معربة عن أملها في أن تسهم من خلال وجودها في المجلس في تعبئة طاقات المرأة في كل أنحاء السودان؛ للمساهمة في مفاوضات عملية السلام.
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