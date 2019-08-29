الاتفاق على تأجيل إعلان الحكومة السودانية

اتفق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، مع قوى الحرية والتغيير، على إرجاء إعلان تشكيل الحكومة، الذي كان مقررًا أمس الأربعاء، وأن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية اليوم الخميس، حسب نص الوثيقة الدستورية الموقعة مطلع أغسطس/ آب الحالي.

وقال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن رئيس الوزراء اتفق مع قوى الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية، والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.

وأبلغت مصادر ”إرم نيوز“، الخميس، أن رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إرجاء إعلان الحكومة لمدة 48 ساعة.