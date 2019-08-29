الاتفاق على تأجيل إعلان الحكومة السودانية

وقال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن رئيس الوزراء اتفق مع قوى الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية، والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.
وأبلغت مصادر ”إرم نيوز“، الخميس، أن رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إرجاء إعلان الحكومة لمدة 48 ساعة.
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