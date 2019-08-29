مصر.. الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 708 جنيهات، وعيار 18 نحو 607 جنيهات، وعيار 24 نحو 809 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 5664 جنيها.
وصعد الذهب حوالي 8% هذا الشهر، وحوالي 19% منذ بداية العام وسجل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
وكانت أسعار الذهب قد قفزت 5 جنيهات للغرام الواحد بالسوق المحلية في مصر أمس الأربعاء، ليسجل بذلك السعر الأعلى في تاريخه.
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