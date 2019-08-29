وقرر الطاقم التقني للنادي الأحمر بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش، برمجة الحصة المذكورة في نفس ساعة المواجهة التي ستجمع بين الفريقين وذلك من أجل الإستئناس بالأجواء، وأيضا لإزالة العياء بعد رحلة شاقة نقلت الفريق الأحمر من الدار البيضاء إلى دبي الاماراتية، قبل الإقلاع مجددا في اتجاه السودان، حيث استغرقت الرحلة قرابة 20 ساعة، الأمر الذي يستوجب عملا كبيرا من نابي مناف، المعد البدني للفريق الأحمر، من أجل إعداد لاعبي الفريق بشكل جيد.
كم أنه من المنتظر أن يخوض أصدقاء العميد ابراهيم النقاش حصة تدريبية جديدة غدا الجمعة، على أرضية ملعب المريخ في نفس توقيت المباراة التي ستجرى السبت القادم.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد، سيواجه المريخ السوداني السبت المقبل، بداية من الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب نادي المريخ أم درمان، برسم ذهاب الدور الـ 32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر أول حصة تدريبية للوداد بالسودان استعدادا لمواجهة المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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