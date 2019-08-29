أكبر أحزاب الجزائر يدافع عن تصريحات السفير الروسي

أكد "حزب جبهة التحرير الجزائري" أن تصريحات السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلييف يوم أمس، لم يكن فيها ما يشير لأي "تدخل أجنبي" في شؤون الجزائر الداخلية.

ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن عضو المكتب السياسي بالحزب محمد لعماري قوله إن "تصريحات السفير الروسي كانت دبلوماسية عامة، ولم يكن فيها أي تدخل في الشأن الداخلي الجزائري".

وأضاف أن "ما قاله السفير الروسي ورد في بيان رسمي باسم الحزب، حيث عبر ضيف حزب جبهة التحرير الوطني عن اعتزازه بمستوى العلاقات بين البلدين منذ عقود وآفاق تنويعها في مختلف المجالات".

وتابع: "أما إذا كنتم تقصدون حديثه عن الوضع السياسي الداخلي، فالرجل لم يدخل في أي تفاصيل، واكتفى بالتعبير عن أمله في أن يجد الجزائريون الحل بأنفسهم في أقرب وقت ممكن، كما أكد أن ما يحدث هو شأن جزائري خالص، ولا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل فيه".

وكان بيلييف أكد عقب زيارته لمقر "حزب جبهة التحرير الجزائري" في العاصمة الجزائرية الأربعاء، وقوف موسكو مع الشعب الجزائري، الذي هو وحده من يقرر مصيره، كما لفت إلى أن بلاده ترى أن "حل الأزمة السياسية بالجزائر يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال".