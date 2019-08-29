نيودلهي تعلن التأهب في أكبر مينائين هنديين تحسبا لـ"هجوم كوماندوز باكستاني"

رفعت الهند درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية.

وينص بلاغ صدر اليوم الخميس عن شركة Adani Ports و"المنطقة الاقتصادية الخاصة" (SEZ) اللتين تديران ميناء موندرا (أكبر ميناء خاص في البلاد) على أن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات.

ويطالب البلاغ جميع الأطراف المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة تحسبا لهجمات محتملة ورفع درجة التأهب الأمني إلى أرفع مستوى وتوخي اليقظة إزاء أي محاولات لخرق الأمن الساحلي.

وصدر بلاغ مماثل في ميناء كندلا حيث أكدت الشركة المديرة للميناء Deen Dayal Port Trust تلقيها تحذيرات أمنية بشأن التسلل المزعوم.

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وامتنع المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار عن التعليق، مكتفيا بالقول إن قوات الأمن الهندية مستعدة للتعامل مع أي حالة تسلل.

من جانبه، فند متحدث باسم وزارة الدفاع الباكستانية، حسب وكالة "رويترز"، تقارير عن تسلل "الكوماندوز"، متهما الهند بمحاولة صرف انتباه المجتمع الدولي عن إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة حيث ألغت حكومة نيودلهي مؤخرا الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به منذ عام 1947 وشددت إجراءاتها الأمنية بشكل حاد.

وسبق أن تسلل عشرة مسلحين إلى مومباي من كراتشي على متن قارب مطاطي، وشنوا مجزرة قتل فيها 166 شخصا.