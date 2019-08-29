أردوغان يستعد لشراء مقاتلات روسية بدلا عن طائرات “إف-35” الأميركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء طائرات مقاتلة من طراز “سو-35 وسو- 57” من روسيا بدلا من طائرات “إف-35” الأمريكية، في أعقاب قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة تركيا في برنامجها لتصنيع الطائرات الملقبة بالشبح.

ونقلت قناة “إن تي في”، عن أردووغان قوله ردا على سؤال للصحفيين الأتراك المرافقين له على الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من روسيا بشأن إمكانية شراء مقاتلات “سو-35 وسو-57″، “لماذا لا؟ نحن لم نسافر إلى روسيا هباء”.

وأضاف أردوغان، “بعد أن نعلم القرار النهائي للولايات المتحدة على طائرات “إف-35″، سنقوم بتحركاتنا الخاصة… السوق الذي يسمح لنا بتلبية احتياجاتنا كبير”.

وأضاف أردوغان لقناة “إن تي في”، “لا يمكننا ترك نضالنا من أجل الاستقلال بين شفاه شخص ما. تحقيقا لهذه الغاية، لقد قمنا بالمشاركة في صناعة وإنتاج طائرات “إف-35″، قدمنا الدعم المالي وقمنا بإنتاج أجزاء خاصة في المقاتلات، الولايات المتحدة عليها أن تفكر في الأمر”.

هذا أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض “ماكس-2019” للطيران، اهتمامه بشراء مقاتلات “سو-57” الروسية، ليؤكد له نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية.

واطلع أردوغان، الذي وصل الثلاثاء إلى روسيا في زيارة سريعة للقاء بوتين، على عدد من الطائرات في معرض “ماكس-2019” للطيران والفضاء بمدينة جوكوفسكي، بما في ذلك أحدث مقاتلة روسية من طراز “سو-57” من الجيل الخامس.