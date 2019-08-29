الجيش الباكستاني يطلق صاروخ باليستي قادر على حمل ذخائر نووية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، نجاح اختبار صاروخ باليستي من طراز “غزنوي” قادر على حمل ذخائر تقليدية ونووية.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آسف غفور، إن بلاده قامت باختبار ناجح لصاروخ باليستي أرض – أرض من طراز “غازنافي”، قادر على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس ويصل مداه إلى 290 كيلومترا، حسبما كتب غفور على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

ووفقا له، فقد أشاد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستاني بهذا الحدث وأعربا عن تهانيهما للشعب بهذه المناسبة.

في سياق متصل، قالت باكستان، يوم الثلاثاء الماضي 27 أغسطس/آب، إنها تدرس حاليا غلق المجال الجوي على الحدود مع الهند، بسبب إلغاء الأخيرة الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وقال فؤاد حسين، وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “رئيس الوزراء يدرس الإغلاق الكامل للمجال الجوي للهند”.

وتابع “هناك اقتراح بالحظر الكامل على استخدام الطرق البرية للتجارة الهندية إلى أفغانستان في اجتماع مجلس الوزراء، والإجراءات القانونية لهذه القرارات قيد الدراسة”.

وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير. ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي تعهد حزبه بهاراتيا جاناتا بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.

وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل.