مطالبة بإيقاف شركات تنقّب عن الذهب بجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب تحالُف كوادر وشباب جنوب كردفان، بإيقاف الشركات التي تعمل في التنقيب عن الذهب بالولاية لحين مراجعتها، وكشف عن اختفاء جبال بالكامل نُهبت ثرواتها بالكامل، ودعا الدولة للتحقيق فيها.

وطالب رئيس التحالُف قاسم فضل جارو في مؤتمر صحفي لإعلان الجسم الجديد أمس، طالب الحكومة الانتقالية بضرورة التدخل وإلزام الشركات العاملة في الولاية بالأسس والضوابط والاتفاقيات الموقعة مع حكومة الولاية والمركز، وأوضح أنهم بصدد تقنين أوضاعها وتنظيم عملية التنقيب بالولاية. وأكد أنه رغم أضرار التنقيب لم يتم تعويض المتضررين أو المنطقة. ودعا لإعادة هيكلة صندوق التنمية والسلام بجنوب كردفان، واتهم بعض القيادات بالهيمنة عليه، وحث أبناء الولاية وفي الحركة الشعبية على التكاتف من أجل بنائها.