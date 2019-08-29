ياسر العطا يكشف تفاصيل جديدة عن الوثيقة الدستورية…..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كَشفَ عُضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا، عن مُلابسات جدل التعديل على الوثيقة الدستورية فيما يتعلّق برئيس القضاء والنائب العام، وأكّد أنّ التعديلات تمّت عقب التوقيع بالأحرف الأولى.
وقال العطا إنّ الاختلاف حول الفقرة المُتعلِّقة برئيس القضاء والنائب العام، كان بشأن أن يتم تعيينهما من قِبل المجلس السيادي، إلا أنّ “قِوى الحُرية والتّغيير” اقترحت التعيين من “السيادي” ومجلس الوزراء، وأضاف: “أكّدنا للإخوة في التغيير أنّ الفصل بين السُّلطات يحتم عدم تدخُّل مجلس الوزراء لأنّه سلطة تنفيذية”، وتابع: “عقب الرفض قُمنا بحذف الفقرة كاملةً ووقّعنا بالأحرف الأولى، إلا أنّ قِوى التّغيير اقتنعت لاحقاً وقُمنا بإدخال التعديل على الفقرة قبل التوقيع النهائي وبعد استشارة قانونيين”.
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