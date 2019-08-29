حي الوادي يستضيف الأهلي مروي في الممتاز عصر اليوم

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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تتواصل مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز في نسخته الفضية عصر اليوم (الخميس) في نيالا بلقاء يجمع بين الوادي وضيفه أهلي مروي، وكان الوادي قد خسر من أهلي شندي في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ويسعى لوضع
أول ثلاث نقاط في رصيده بقيادة المدرب مبارك سليمان المدرب السابق للأهلي مروي، وكان ملوك الشمال والذي خسر مباراته الأولى في كريمة أمام المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل المدرب فاروق جبرة في الخروج بنتيجة إيجابية من نيالا البحير، إلا أن مهمته ستكون شاقه، بيد أنه يتسلح بتشكيلة قوية تضم لاعبين مميزين في كل الخطوط.
مدرب هلال كادوقلي يشكو أخطاء التحكيم
علق الكابتن محمد عبد النبي ماو، المدير الفني لهلال كادوقلي، على خسارة فريقه من الشرطة القضارف بهدف في افتتاح مباريات الجولة الثانية، وحمل ماو خسارة فريقه لحكم اللقاء، وقال إن الحكم (ياسر) مساعد شرطة تحامل علينا
وغض النظر عن ركلتي جزاء لهلال كادوقلي، بالإضافة لعدم صحة هدف الشرطة الذي نتج عن لمسة يد واضحة، وبحسب صحيفة اليوم التالي قال ماو: قدمنا مباراة كبيرة بشهادة جمهور القضارف، وكان ينقصنا الانتصار وعادت بعثة الهلال كادوقلي من القضارف، حيث منح الجهاز الفني جميع اللاعبين راحة 72 ساعة على أن يعودوا للتدريبات بمعسكر مغلق بالخرطوم، ويبحث عن مواجهات ودية قبل استئناف المنافسة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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