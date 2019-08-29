المريخ يؤدي مرانه الأساسي وجماهيره تساند العقرب بوقفة احتجاجية ومسيرة مليونية

يؤدي فريق كرة القدم بنادي المريخ مساء اليوم مرانه الأساسي لمباراته بعد غد أمام الوداد المغربي لحساب ذهاب بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية، وسيختتم الفريق تحضيراته للمباراة بمران غد.

وفي اتجاه آخر، تدافعت جماهير المريخ بكثافة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مباني اتحاد كرة القدم السوداني أمس احتجاجاً على العقوبة التي كانت قد أوقعتها لجنة الانضباط على اللاعب بكري المدينة. وتستعد الجماهير الغاضبة لمليونية اليوم.

وبحسب عبد الخالق خضر عضو لجنة التعبئة والمشجع المريخي المعروف، فإن آلاف الجماهير أكدت حضورها اليوم وغداً، وكشف أن كل القروبات توحدت من أجل وقف استهداف النادي ونجومه من اتحاد الكرة ولجانه الظالمة، على حد قوله، مبيناً

أن الحضور الحالي مبشر للغاية. وأوضح عبد الخالق أن جماهير النادي لن تتراجع مطلقاً حتى تعيد للنادي حقوقه المسلوبة، وبحسب صحيفة اليوم التالي أكد أنهم سيستغلون الحراك الجماهيري من أجل إسقاط مجلس المريخ أيضاً وبالقانون، مشيراً إلى أن حوار عضو مجلس

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إدارة النادي، علي أسد، استفز الجماهير عندما ذكر أن من يرغب في رحيلهم عليه أن يجمع توقيعات الأعضاء، لافتاً إلى أن الجماهير أخذت حديثه مأخذ الجد وتحركت من أجل جمع مزيد من التوقيعات من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مستفيدين

من الجموع الغفيرة التي ستقود الوقفة الاحتجاجية اليوم والمليونية غداً، واختتم عبد الخالق أن الجماهير المريخية وصلت مرحلة من الغضب على اتحاد الكرة ومجلس الإدارة بدرجة قد تصعب السيطرة عليهم، مؤكداً أن لجان اتحاد الكرة أظهروا

وجها قبيحا واستهدفوا النادي بشدة، مبيناً أن عقوبة بكري لعام ونصف العام لا سند قانوني لها، مشيراً إلى أنهم لا ينتظرون دوراً من مجلس إدارة النادي، عطفاً على الضعف الذي أظهره مع لجان الاتحاد ما أغراهم لاستهداف بكري المدينة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)