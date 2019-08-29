عضو بـ “السيادي”: معاناة صحية للسودانيين بالشريط الحدودي مع الجنوب

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أعلن عضو مجلس السيادة د.صديق تاور، استعداد المجلس لتقديم الدعم والإسناد لعملية إصلاح النظام الصحي بالبلاد، ودعا إلى مُلامسة القضايا الصحية في الولايات خاصة المناطق المتأثرة بالنزاعات، في وقت شدد فيه على ضرورة النظر إلى المعاناة الصحية للمواطنين المقيمين على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان وإلى الآثار الصحية الخطيرة التي تواجه المواطنين بمناطق تعدين البترول والذهب.

وأثنى تاور خلال مُخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة النظام الصحي في البلاد بمبادرة من أساتذة جامعة الخرطوم أمس، على الدور الريادي الذي ظلت تضطلع به جامعة الأحفاد في القضايا الوطنية والاجتماعية، وبحسب صحيفة السوداني أشار إلى دورها في قيادة التغيير بالبلاد ومساهماتها المستمرة في رفع الوعي الاجتماعي في القضايا المختلفة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)