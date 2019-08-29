التعايشي: إبعادي من تشكيلة “السيادي” وإعادتي سلوك غير مهني

كشف عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، عن قلقه من الفراغ الدستوري بالبلاد والذي يتزامن مع الكوارث الحالية، وقال إن ما يشغله حالياً هو ضرورة تشكيل الحكومة لأنه لا يمكن أن تسير البلاد في فراغ في ظل انهيار البنى

التحتية في كل القطاعات مع بروز أزمات أخرى منها كوارث الفيضانات، في وقت فيه أقر بعدم رضاه عن الطريقة التي أبعدته من تشكيلة المجلس السيادي ثم ضمه مرة أخرى للتشكيلة، مقراً بأن هذا السلوك لم يكن مهنياً وحزّ في نفسه كثيراً.

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ووعد التعايشي في الخرطوم بإصلاح علاقات السودان الخارجية على صعيد محيطه الإقليمي الدولي بشكل متوازن عل أساس الاحترام وتبادل المصالح.

وبحسب صحيفة السوداني أوضح التعايشي أن هناك ملفات أساسية تستدعي التعجيل بحل إشكالاتها، أولها ملف السلام ويسبقه تكوين الهياكل المتعلقة بالجهاز القضائي المستقل والنيابة وتشكيل النيابات ومنها مفوضية السلام.

وأكد التعايشي أن ثورة ديسمبر كانت انقلاباً سياسياً واجتماعياً حصل في المجتمع السوداني.

وأقر التعايشي بأن هناك بعض المتخوفين من صعوبة الانسجام بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، لكنه أكد أنه لمس إحساساً صادقاً بالعمل بشراكة فعلية تقود إلى إنجاز مهام الفترة الانتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

وعن الشراكة بين العسكر وقوى التغيير، قال التعايشي: «أنا متفائل بأنه سيحدث شيء إيجابي، ورغم أن معاناة الشعب في المأكل والمشرب والدواء ما زالت قائمة، فإن الأمل في داخل الشعب اتسع، وهذا يولّد طاقة إيجابية بأن تحقق الفترة الانتقالية السلام وتعالج هيكلة القطاعين المدني والعسكري حتى تتم تهيئة الوضع لمرحلة الانتخابات».

الخرطوم(أخبار الخليج 365)