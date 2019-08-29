لجنة المعلمين: توقعات باستئناف الدراسة بالمدارس بالأحد

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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كشفت لجنة المعلمين عن سقوط عدد من المدارس بسبب السيول والفيضانات التي ضربت عدداً من ولايات السودان مؤخراً، لافتة إلى أن منطقة شمال بحري شهدت مدارسها أضراراً كبيرة.
ونوهت اللجنة إلى وضع سياسات جديدة لوزارة التربية في الفترة المقبلة تتضمن تغيير التقويم الدراسي لتفادي فصل الخريف على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر من كل عام.
في وقت طالبت فيه رئيس اللجنة بالإنابة قمرية عمر في حديثها حسب صحيفة السوداني بضرورة وضع حلول عاجلة للمدارس التي تأثرت بخريف هذا العام. وتوقعت قمرية استئناف العام الدراسي في الأول من سبتمبر المُقبل، مؤكدة على أن لجنتها دفعت بهذا المقترح للجهات المعنية، لافتة إلى أنه بمجرد تعيين الوزراء لا يوجد ما يستدعي التأجيل.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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