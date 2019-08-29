المتحري يكشف تفاصيل مقتل مُعلم خشم القربة

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أصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن بمحكمة أم درمان وسط أمس، قرارا باستبعاد ظهور (4) أشخاص يتبعون إلى الإدارة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني للدفاع عن المتهمين في قضية مقت معلم خشم القربة أحمد الخير.

وقال القاضي إن ما يسمى بالإدارة القانونية بالجهاز ليس لديها صفة قانونية لمخاطبة المحكمة، في السياق، كشف المتحري في البلاغ الملازم أول محمد الحاج محمد تفاصيل التحريات في القضية. وقال المتحري، إنه بعد فحص وتشريح

الجثة تبين وجود إصابات حيوية وحديثة في شكل كدمات وسحجات في الظهر وخلفية العضدين والإلية اليمنى وبأعلى أمامية الفخذ الأيمن وبمنتصف الساقين، نتجت عن آلة أو آلات صلبة أو صلبة مرنة راضة وخارشة أيا كان نوعها، بجانب أن نتيجة فحص العينات من السموم سلبية، وبحسب صحيفة السوداني أوضح أن الوفاة بالإصابات المذكورة في الجسم وما نتج عنها من مضاعفات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)