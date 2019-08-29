الإمارات: مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في السودان

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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قالت الإمارات إن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدأت العمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان، بعد الفيضانات والسيول التي عمت البلاد.
وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، إن المساعدات تهدف للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، بعد الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدداً من ولايات السودان، وخلفت أضراراً جسيمة.
وبحسب صحيفة السوداني أضاف المصدر أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم لإيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى صعوبة الوضع في المناطق المتضررة حيث تفيد التقارير الإنسانية بأن نحو 62 شخصاً لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المناطق المتضررة، إضافة إلى تسبب السيول في تدمير نحو 26 ألف منزل، وغمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في بعض المناطق، فضلاً عن تضرر أكثر من 194 شخصاً.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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