المصدرون: يتوافقون على خارطة طريق للصادر

التاريخ: 29-أغسطس-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلنت الغرفة القومية للمصدرين عن قيام ورشة متكاملة لوضع خارطة طريق للصادر وكيفية معالجة مشكلاته وبرنامج زيادة الإنتاج والقيمة المضافة للصادرات. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني قال المكتب التنفيذي للغرفة في تعميم صحفي أمس، إنها أعلنت عن قيام ورشة للصادرات السودانية خلال النصف الثاني من الشهر المقبل يتم من خلالها عرض أوراق مُحكّمة حول صادرات البلاد المختلفة من كل شعبة من شعب الصادر للوصول لمصفوفة متكاملة تدعم رؤية رئيس الوزراء في برنامجه المعلن للإنتاج والتصدير والقيمة المضافة للصادرات السودانية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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