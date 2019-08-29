ألمانيا تشجّع الحوار بين أمريكا وإيران حول الملف النووي

عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، عن ترحيب بلاده بالدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعدادًا لبحث الاتفاق النووي الإيراني، مطالبًا جميع الدول بما فيها طهران بالعمل لإنهاء الأزمة.

وقال ماس للصحفيين، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي: ”نرحب بالنتيجة التي توصلت إليها قمة مجموعة السبع في بياريتس، وأعني هنا أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعدادًا للحديث.. على الجميع المساهمة، بمن فيهم إيران، لتهدئة الوضع في المنطقة، ونحن نريد أن نلعب دورنا أيضًا“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الإثنين الماضي، إنه سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني إذا توفرت الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة بشأن اتفاق 2015 النووي.

وقال ماس: ”أي شيء من شأنه خفض التصعيد فهو مفيد. لا طرف يريد الحرب. يتعين بحث الوضع في مضيق هرمز، ونريد أن نتوصل إلى أكبر قدر ممكن من وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي“.