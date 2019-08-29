”أمُّ الجرائم“.. هندي يقتل والدته بفأس ويطهو دماغها

تشير التفاصيل إلى أنّ سيتارام إيرون (32 عامًا)، الذي يعيش في قرية ”بوتالدا“ بمدينة ”تشهاتيسجاره“ الهندية، قتل والدته ”فولباي“ (50 عامًا)، يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، غضب ”إيرون“، الذي كان يعود غالبًا إلى المنزل في حالة سكر، عندما امتنعت والدته عن منحه المال لشراء الكحول.
إثر ذلك، أحضر إيرون فأسًا حادًا وضرب والدته في رأسها، قبل أن يفتح جمجمتها ويخرج مخها ويبدأ طهوه في مقلاة.
وعندما حضرت شقيقة زوجته وشهدت الواقعة، هرب الجاني من المكان، قبل أن تتعقبه الشرطة وتعتقله، أمس الأربعاء.
وقالت الشرطة إن الجاني، الذي يزعم أنه غير مستقر عقليًا، عُثر عليه مختبئًا في مكان قريب، وهو يرتدي ملابس ملطخة بالدماء.
وعند استجوابه، اعترف إيرون بالجريمة، ورفعت الشرطة دعوى ضده.
وقال شقيق الجاني الأصغر، إنه حاول إقناع أخيه بالتوقف عن شرب الكحول، لكنه فشل في ذلك، فانتقل للعيش خارج منزل العائلة، وترك إيرون يعيش مع والدتهما.
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