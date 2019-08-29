مقتل 4 جنود عراقيين بهجوم مسلح على نقطة تفتيش في الأنبار

ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح الخميس قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غربي بغداد.
وفي هجوم منفصل وقع في وقت مبكر صباح اليوم أصيب ثلاثة من رجال الشرطة على أيدي مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش أمنية في جلولة بمحافظة ديالي شمال شرقي العاصمة فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.
وأعلن العراق في ديسمبر الماضي انتصاره على تنظيم "داعش" الذي سيطر في وقت ما على مساحات كبيرة من البلاد لكن المسلحين تحولوا منذ ذلك الحين إلى نمط الهجمات الخاطفة وحرب العصابات.
ومن المعروف أن المسلحين المتشددين ينشطون في الأنبار وديالي رغم خسارتهم الأراضي هناك، ومع هذا أكد تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عدة هجمات على القوات العراقية هذا العام.
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