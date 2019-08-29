افتتح جيش الدفاع الإسرائيلي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بلغة جديدة لمحاولة إيصال رأيه وأفكاره لشعوب جديدة لطالما كانت معادية له في السنوات الأخيرة. وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد التوترات الأخيرة في المنطقة خصوصا في العراق ولبنان وسوريا. وأعلن الجيش أن الحسابات الجديدة ستسمح للإيرانيين بأن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل أن العدو هو النظام الإيراني. وعلق الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، قائلا: "شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديدا ما سنقوم بمشاركته". يذكر أن الجيش الإسرائيلي يمتلك حسابات ناطقة بست لغات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرئيلي يعلن عن مفاجأة لإيران وشعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.