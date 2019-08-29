تونس.. ”الشاهد“ يفقد أبرز داعميه قبيل الماراثون الرئاسي

وقال بن فرج، في تصريح صحفي اليوم الخميس، خلال حضوره فاعلية تدشين أحد مقار حملة الزبيدي، إنه يدعمه في الاستحقاق الرئاسي.
ولم يعلن الصحبي الأسباب التي دفعته للتخلي عن الشاهد، كما لم يتحدث عن نيته الاستقالة من حزب ”تحيا تونس“ الذي أسهم في تأسيسه.
يأتي الموقف المفاجئ لأحد مؤسسي حزب ”تحيا تونس“، بينما دافع في السابق باستماتة عن يوسف الشاهد، واصفًا إياه بـ“الزعيم السياسي“، الأقدر على رئاسة تونس، كما سانده في حربه على الفساد والانتقادات التي كانت تلاحقه.
ولم يصدر أي تعليق من حزب ”تحيا تونس“ على قرار الصحبي، في حين يرجع مراقبون انسحابه إلى عدم ترشيحه على رأس قوائم الانتخابات التشريعية.
وبن فرج، أحد أبرز مؤسسي الكتلة البرلمانية ”الائتلاف الوطني“ قبل أن يتحول اسمها إلى ”تحيا تونس”، وهو من المدافعين الشرسين عن الحكومة وخياراتها، وأول من تحدث عن ميلاد زعيم للعائلة التقدمية الوسطية متحدثًا وقتها عن رئيس الحزب والحكومة وصديقه يوسف الشاهد.
لكن المعطيات تغيرت خلال الأسابيع الأخيرة، وربما منذ إعداد ملف تأسيس الحزب، على خلفية إبعاد بن فرج من التركيبة القانونية المؤسسة، ثم من اللجان والهياكل العليا للحزب، ولم ينل أي موقع قيادي بارز، وسقط في انتخابات داخلية للكتلة، وفق مراقبين.
وقبل فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، أعلن بن فرج في تصريح إذاعي أنه سيترأس قائمة حزبه في منوبة بالقرب من العاصمة التونسية، قبل أن يسند الحزب رئاسة القائمة لخليل الغرياني، الذي تجمعه علاقة قرابة بالشاهد.
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