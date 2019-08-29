ووصلت معلومات إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن إدارة أحد الأشخاص صفحة على موقع ”فيسبوك“ تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، بحسب المحضر الرسمي.
وتشير التفاصيل إلى أنّ العامل يقيم في مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى ضبطه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
وعثرت أجهزة الأمن بمسكن المتهم على هاتف محمول يحتوي عن حساب ومحادثات بشأن عمليات التجارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصري يبيع أعضاء بشرية عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.