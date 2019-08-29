عريضة جماهيرية ترفض تعليق أعمال البرلمان البريطاني

يأتي ذلك غداة موافقة الملكة إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان أكثر من شهر، لكن ذلك قوبل بانتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة، وعدد من النواب المحافظين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، الخميس، أن أكثر من مليون شخص وقعوا عريضة تطالب بعدم تعليق عمل البرلمان.
والخطوة كما ترى المعارضة، تعني أنه لن يبقى لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبحسب بيان صدر الأربعاء عن مجلس مستشاري الملكة، سيبدأ تجميد أعمال البرلمان في موعد أقصاه 12 سبتمبر/ أيلول، وحتى 14 أكتوبر المقبلين.
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