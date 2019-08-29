كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى إمارة موناكو الفرنسية لمتابعة حفل قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2019 – 2020.

واكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات بعد نهاية الأدوار التمهيدية وإعلان التصنيف النهائي للفرق التي تشارك في مرحلة المجموعات وسيتم تقسيمها إلى 8 مجموعات.

الموعد والقنوات الناقلة

يقام حفل القرعة في الساعة الـ19:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية في إمارة موناكو.

ويذاع الحفل عبر قناة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية.

تصنيف الفرق المشاركة

تم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة، إلى 4 مستويات ويضم كل مستوى 8 أندية.. ويبدأ دور المجموعات يومي الـ 17 والـ18 من سبتمبر المقبل وينتهي في شهر ديسمبر المقبل.

ويضم التصنيف الأول 3 أندية إنجليزية هي ليفربول بوصفه حامل اللقب وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وبرشلونة بطل الدوري الإسباني ويوفنتوس بطل الدوري الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وزينيت سان بطرسبرغ بطل الدوري الروسي.

ويضم التصنيف الثاني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وتوتنهام الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، وبنفكيا البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وشاختار الأوكراني، وأياكس الهولندي.

ويضم التصنيف الثالث ليون الفرنسي، وباير ليفركوزن الألماني، ورد بول سالزبورغ النمساوي، وأولمبياكوس اليوناني، وكلوب بروغ البلجيكي، وفالنسيا الإسباني، وإنتر الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي.

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ويضم التصنيف الرابع لوكوموتيف موسكو الروسي وجينك البلجيكي وجالطة سراي التركي ولايبزيج الألماني وسلافيا براغ التشيكي وسرفينا زفيزدا ”رد ستار“ الصربي وأتالانتا الإيطالي وليل الفرنسي.

مفاجأة ريال مدريد

بكل المقاييس، جاء وضع ريال مدريد في التصنيف الثاني بمثابة مفاجأة للمتابعين.

ويضم التصنيف الأول بطل دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي بجانب أبطال الستة دوريات الكبرى في القارة العجوز، وجاء تتويج ليفربول وتشيلسي بلقبي أوروبا في الموسم الماضي وهو ما أدى لابتعاد ريال مدريد رغم صدارته تصنيف الأندية الأوروبية.

قواعد المجموعات

تشير قواعد دور المجموعات لعدم وجود فريقين من البلد ذاته في المجموعة الواحدة.

وتمنع هذه القواعد إمكانية وقوع ريال مدريد بجانب برشلونة في المجموعة ذاتها بجانب ابتعاد توتنهام عن المجموعات الثلاث التي يرأسها ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ويبقى وجود الريال في التصنيف الثاني كفيلاً بمجموعة قوية خاصة أن رؤوس المجموعات الثمان على أعلى مستوى عدا زينيت الروسي بجانب ابتعاد الريال عن برشلونة والأمر أيضاً يتعلق بأتلتيكو مدريد الإسباني.