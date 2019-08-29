السيول تشرد 100 أسرة بمحلية أبوحمد

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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فقدت أكثر من مئة أسرة في محلية أبوحمد شمالي ولاية نهر النيل، مأواها وأصبحت تسكن في العراء نتيجة للأضرار التي لحقت بها جراء السيول والأمطار، كما تأثرت بذلك العديد من المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية في المنطقة.
وأعلن والي الولاية عبدالمحمود حماد حسين، لدى تفقده المواطنين والوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بقرى ومناطق المحلية عن تخطيط وتنظيم قرى نموذجية سكنية بمناطق آمنة مع توفير الخدمات الأساسية والضرورية لضمان استقرار المواطنين وتأمين حياتهم مستقبلاً.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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