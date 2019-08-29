حمدوك: إعلان التشكيل الوزراي خلال 3 أيام

وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سقف زمني مابين يومين الى ثلاثة لإعلان التشكيل الوزراي؛ بسبب تأخر قوى الحرية والتغيير في تقديم اسماء مرشحيها.
ونقلت قناة العربية ان المكون العسكري بمجلس السيادة اعترض تخطي قوى الحرية للمجلس وتقديمها الأسماء دون التشاور مع المجلس.
وأوضح عضو مجلس السيادة ، الفريق أول شمس الدين الكباشي، أن خطأ إجرائياً أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية بسبب تأخير اجراء التشاور قبل الاعتماد من (السيادي).
وتسلم رئيس الوزراء مساء الثلاثاء قوائم مرشحي قوى اعلان الحرية والتغيير للوزارات في الحكومة الانتقالية.
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