السيسي يوافق على إلغاء تأشيرات السفر بين مصر وأذربيجان لفئات محددة

وبناء على القرار الموقع في باكو في 2010 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم فقد تمت الموافقة على اتفاق حكومي بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة.
ووفقا لموقع Passport Index فإنه يتوجب على حملة الجوزات المصرية العادية الحصول على فيزا عند السفر إلى أذربيجان.
يشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ58 عالميا في مؤشر Passport Index لعام 2019، حيث يمكن لحملة الجوزات المصرية العادية دخول 17 دولية من دون تأشيرة، فيما يمكنهم دخول 41 دولة بعد الحصول على التأشيرة عند الوصول أو عبر الإنترنت.
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