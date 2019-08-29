وقال الأمن الفدرالي في بيان صحفي اليوم الخميس: "أثناء تمشيط الغابات في منطقة أروان شمال شرقي عاصمة الجمهورية نالتشيك، تم اكتشاف وكر يحوي عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع وشديدتي الانفجار".
وأضاف البيان أن الأمن الفدرالي تمكن بالتعاون مع الشرطة المحلية من القبض على أحد السكان المحليين الذي سبق وأن خضع للمحاكمة بتهمة الإرهاب وثبت تورطه في صنع العبوتين وتجهيز المخبأ.
وأشار البيان إلى أن الموقوف اعترف بتخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف منشآت لهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات الإدارية.
ولم يذكر البيان ما إذا كان الموقوف على صلة بمنظمة إرهابية أو كان ينشط بمفرده.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الروسي يلقي القبض على متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.