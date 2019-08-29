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تعرف على طرق لتجنب انتشار حشرات البق في المنزل

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يمكن أن يكون من الصعب التعامل مع حشرات البق بمجرد دخولها إلى المنزل، حيث تتطلب بعض الحالات اللجوء إلى طلب المساعدة من أصحاب الخبرة للتخلص منها.

وحشرات السرير عبارة عن كائنات طفيلية صغيرة ذات لون بني محمر، تعيش على الأثاث أو في الفراش. ويلدغ البق الجلد المكشوف ليتغذى على الدم.

وكشفت إدارة الصحة الوطنية في بريطانيا عن 3 طرق رئيسية لدرء خطر بق الفراش، وهي:

1- تجنب الفوضى أسفل السرير.

2- عدم إحضار الأثاث المستعمل إلى المنزل دون التحقق منه بعناية .

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3- ينبغي تنظيف الأحذية جيدا قبل الدخول إلى المنزل.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة "شيفيلد"، نشرت في مجلة scientific reports، أنه في حال عدم وجود حاضن بشري، يتجمع بق الفراش على أكياس تحتوي على ملابس متسخة، مقارنة بالأكياس التي تحتوي على ملابس نظيفة.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أنه في الغرفة التي تحتوي على تركيزات متزايدة من co2، تبدأ حشرات البق في البحث عن المضيف. كما تجذب الرائحة البشرية المتبقية على الملابس المتسخة البق بشكل كبير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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