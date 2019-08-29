تعيين "عبد المولى" نائبا لممثل الامم المتحدة بالصومال

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، "الأربعاء" الماضي الدكتور، أدم عبد المولي نائبا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقا للشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في الصومال.

عمل أدم السوداني الجنسية لأكثر من 30 عاما بالأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وشغل منصب رئيس قسم مجلس حقوق الإنسان والآليات التعاقدية، وسبق أن عمل منسقا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث عمل بكل من، العراق، سورية، الكويت، الصومال وليبيريا.

تخرج في كلية القانون جامعة الخرطوم، وتلقى دراسات العليا في القانون الدولي من جامعة هارفرد، ودكتوراة في القانون الدولي العام من جامعة جورج تاون.