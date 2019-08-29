مجلس السيادة يجري مشاورات لاعتماد مجلس الوزراء

قال عضو مجلس السيادة، الفريق أول الركن، شمس الدين كباشي، تسلمنا قوائم مرشحي قوى الحرية والتغيير لمجلس الوزراء للتشاور حولها قبل اعتمادها من المجلس.

وكشف عن اختيار الفريق اول جمال عمر مرشحا للعسكريين في حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية وسيتم تسليم اسمه لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك اليوم الخميس.

وأضاف ان الوثيقة الدستورية نصت على تثبيت مبدأ التشاور بين العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة في عدد الوزارات والوزراء والتوافق عليهم.

وأكد كباشي ان المكون العسكري في مجلس السيادة يقوم بدراسة مقترحات الوزارات وسيجتمع بالوفد المفاوض من قوى اعلان الحرية والتغيير للتشاور معهم، وتابع نأمل ان نفرغ سريعا لتشكيل الوزارة.

وأشار عضو (السيادي) إلى أن اعتماد الوزارة بالكامل أو رفضها أو اجراء بعض التعديلات مع رئيس الوزراء شأن مجلس السيادة.

وأكد كباشي أن الوزراء سيخضعون للفحص الامني، واعتبره اجراء روتيني لشاغلي الوظائف الحساسة في الدولة، مضيفا أن مجلس السيادة لن يقبل بأي شبهات امنية حول المرشحين.

وقال أن مجلس السيادة يباشر اعماله وعلى وشك استكمال لائحة العمل المنظمة، كما تم توزيع اعضاء المجلس على اللجان المتخصصة.