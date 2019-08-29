الله الله في الدواء ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مهما تحدث الناس عن اشكال وملفات الفساد فى العهد البائد فانهم لن يصلوا الغاية ويغطوا اوجه الفساد الذى طال كل شي وبكل اسف لم تسلم منه حتى اهم القطاعات الحيوية الهامة جدا التى لاتحتمل التلاعب ولا امكانية لعدم ضبطها وفقا لما هو مطلوب كقطاع الدواء مثلا الذى يعنى اى تلاعب فيه مهما صغر ان حياة الناس ستصبح فى خطر .

وفى العهد البائد كثر التلاعب حتى فى هذا القطاع الحيوى والهام وما اعلن عنه من سرقة لاموال الدواء وتخصيص ملايين الدولارات لغير وجهتها المحددة لها اصلا لاستيراد الادوية مما نتج عنه غلاء فاحش فى اسعارها ومضاربات حتى فى الادوية المنقذة للحياة مما جعل حياة الناس فى خطر وحتى تلك المحاكمات التى اعلن عنها لم تكن الا محاكمات شكلية اذ ان المشكلة لم تحل والازمة زادت تعقيدا ومعاناة الناس ازدادت مما جعل المواطنين لايثقون فى اى وعد حكومى الى ان سقطت الانقاذ .

واليوم وبلادنا تستشرف حكومة جديدة يكون فيها القانون هو السائد لابد من توجيه خطاب الى السيد رئيس الوزراء ان يولى جم اهتمامه لهذا الامر وان تضطلع الحكومة علاوة على اجتهادها لتوفير الدواء ان تهتم بملاحقة كل من ثبت تورطه فى التلاعب بهذا القطاع الهام وان تتم محاكمات لهم ويتم توقيع اقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لكل معتبر .

ونتمنى ان يقرا الدكتور حمدوك الخبر الهام جدا الذى ننقله ادناه ، ويوقف كل مفسد تورط في هذه الجريمة الكبرى

يقول الخبر :

كشفت جمعية حماية المستهلك عن فتح بلاغات في مواجهة برلمان “نيفاشا” لمشاركته في عمليات فساد في الدواء.

واتهم الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني في منبر (سونا) شركات أردنية وسعودية بتصدير دواء للسودان قبل اجازته، وأعلن عن تدوين بلاغات ضد وزراء ونافذين في قطاع الصحة والتعليم

وأوضح ياسر بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الشركة السعودية قامت بتصدير دواء (قطرات عيون) لوزارة الصحة قبل اكتمال مدة تجربتها والسماح لها بالتصدير، بينما تجاوزت الشركات الأردنية الجهات البحثية وقامت بتغيير صلاحية أدوية الأطفال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

وتوعد ياسر بأن تكون الجمعية اليد الباطشة لكل من أراد شراً بصحة المواطن، وقال: (يدنا باطشة لكل من أراد بنا شراً وسرق أموالنا)، مبيناً أن أجهزة علاج التوطين تم توزيعها بطريقة عشوائية غير مدروسة.

وليس لنا الا ان نقول الله الله فى الدواء ياحمدوك.