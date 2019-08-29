سيادي السودان يكشف سر تأجيل إعلان الحكومة

قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، أن خطأ إجرائياً أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية التي كان من المفترض أن تبصر النور الأربعاء، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير عملت على معالجته في وقت متأخر من ليل أول من أمس.

وكان من المفترض أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عبد الله الأربعاء تشكيلة الحكومة، لا سيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير، كانت سلمته ليل الثلاثاء قائمة ترشيحاتها، إلا أن الإعلان تأجل.