حكومة السودان معلقة.. وحمدوك يطلب مهلة

حدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، جدولاً زمنياً لمراجعة ترشيحات الوزارات في البلاد.

وأفادت مراسلة العربية الخميس، أن حمدوك طلب من الأطراف السودانية المعنية بالملف الحكومي مهلة تتراوح بين 48 ساعة إلى 72 ساعة كي يستطيع تقديم تشكيلته الوزارية.

إلى ذلك، أفادت أن تأخر تقديم الأسماء من قبل الحرية والتغيير، بالإضافة إلى ملاحظات رئيس الحكومة المكلفة على بعضها أخّر الإعلان عن الحكومة.

كما أشارت إلى أن بعض الأصوات داخل المجلس السيادي اعترضت على تخطي قوى الحرية للمجلس وتقديمها الأسماء دون التشاور مع المجلس.